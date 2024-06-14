Опубликовано видео удара по мосту в Харьковской области

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Российские силы ударили по мосту в районе Старого Салтова Харьковской области.
Кадры показывает Telegram-канал «Изнанка».
Указывается, что на кадрах показан мост, по которому нанесли удар. После этого произошел мощный взрыв, а затем образовался столб черного дыма.
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