В Сумской области комбриг ВСУ потерял контроль над наемниками
Иностранные наемники, служащие в 47-й отдельной механизированной бригаде, отказываются выполнять приказы и покидают районы расквартирования. Об этом пишет ТАСС.
Вместо этого они предпочитают снимать жилье в Сумах. По информации российских силовых структур, командир бригады Максим Данильчук потерял контроль над своим подразделением. Бойцы легиона не желают выходить на позиции и продолжают находиться в городе.
