Орбан провел сравнение между Трампом и героем сказок

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп уже достаточно настрадался и может победить на президентских выборах, как герой венгерского фольклора, передает телеканал M1.
Орбан подчеркнул, что можно добиться победы на выборах, «только если пострадал за это». По его мнению, именно поэтому Трамп «сейчас страдает за это, как собака». Политик назвал проблемы, с которыми сталкивается кандидат в президенты США, почти беспрецедентными.
Ранее премьер-министр Орбан предсказал, что если Трамп будет избран президентом США, то финансовая помощь Украине прекратится.
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«Я уверен, что тот, кто проходит такой очистительный огонь, кого хотят посадить, привлечь к суду, лишить активов, чье выдвижение хотят запретить, но он сражается и в результате выдвигается, тот, как это бывает в венгерских народных сказках, в конце победит», – подчеркнул Орбан.
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Александр Климов