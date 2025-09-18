В ЕС обдумывают схему выделения Киеву средств от активов России в обход Венгрии
Европейский союз разрабатывает план предоставления Украине нового кредита, который обеспечат замороженные российские активы, чтобы обойти возможное вето Венгрии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации, новый механизм может создать коалиция стран-участниц, даже если Венгрия не захочет присоединиться. Речь идет о репарационном кредите, предложенном председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Для реализации плана, чтобы избежать вето со стороны отдельных стран, потребуется межправительственное соглашение. Планируется переместить активы из депозитария Euroclear в специальную структуру для долгосрочного инвестирования и получения большей прибыли.
Отсутствие Венгрии, по мнению чиновников, не окажет существенного влияния на реализацию проекта.
