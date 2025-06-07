Рефрижераторы с телами боевиков ВСУ находятся в Брянской области

07 июня 2025, 16:09

Фото: istockphoto/Diy13

Рефрижераторы с телами украинских боевиков, подготовленных для передачи Киеву, расположены на границе в Брянской области. Об этом со ссылкой на источники пишет РИА Новости в субботу, 7 июня.







«Находятся на границе в Брянской области», — сказано в материале.