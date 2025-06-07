Рефрижераторы с телами боевиков ВСУ находятся в Брянской области
Рефрижераторы с телами украинских боевиков, подготовленных для передачи Киеву, расположены на границе в Брянской области. Об этом со ссылкой на источники пишет РИА Новости в субботу, 7 июня.
«Находятся на границе в Брянской области», — сказано в материале.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня. Стороны договорились об обмене тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и бойцов до 25 лет в формате «всех на всех». Некоторое время назад глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что Украине передали первый список из 640 военнопленных из указанных категорий.
Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года. Российские власти делают все необходимое для урегулирования конфликта.