07 июня 2025, 18:44

Симоньян: Киев не стал забирать тела военных, чтобы не тратиться на компенсации

Маргарита Симоньян (Фото: www.kremlin.ru)

Киев не стал забирать у России тела своих солдат, чтобы не тратиться на компенсации. Об этом в личном Telegram-канале написала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.







«Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми», — заявила Симоньян.