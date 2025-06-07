Симоньян рассказала, почему Киев не хочет забирать тела военных
Симоньян: Киев не стал забирать тела военных, чтобы не тратиться на компенсации
Киев не стал забирать у России тела своих солдат, чтобы не тратиться на компенсации. Об этом в личном Telegram-канале написала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Отцы и матери не могут по-человечески похоронить своих сыновей. Не могут встретиться с еще живыми», — заявила Симоньян.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на перенос Украиной сроков приемки тел военных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
До этого помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что представители Украины не прибыли в назначенное место для передачи тел погибших.