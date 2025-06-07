«Жабьи прыжки»: в Курской области ВСУ придерживаются особой тактики

07 июня 2025, 16:35

В Тёткино украинские боевики активно применяют тактику «жабьих прыжков»

Фото: Istock/xeipe

ВСУ не оставляют попыток прорыва на территорию рабочего посёлка Тёткино в Курской области. За последнюю неделю украинские боевики активно используют специальную тактику. Как сообщает Telegram-канал Mash, противник провёл свыше 20 атак малыми группами на рабочий поселок, используя тактику «жабьих прыжков».