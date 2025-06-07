«Жабьи прыжки»: в Курской области ВСУ придерживаются особой тактики
ВСУ не оставляют попыток прорыва на территорию рабочего посёлка Тёткино в Курской области. За последнюю неделю украинские боевики активно используют специальную тактику. Как сообщает Telegram-канал Mash, противник провёл свыше 20 атак малыми группами на рабочий поселок, используя тактику «жабьих прыжков».
Посёлок Тёткино находится под постоянными атаками малых штурмовых групп, которые всеми силами стараются закрепиться на территории местного мелькомбината. Данное сооружение имеет особое значение — это идеальная оборонительная позиция.
По данным с фронта, тактические группы совершают от трёх до пяти последовательных атак по различным флангам обороны. Такие методы ведения боя снижают эффективность ответных артиллерийских ударов и позволяют продвигаться малыми силами.
Основной целью для украинских боевиков остаётся захват Тёткино и продвижения дальше в область. Кроме того, ВСУ создает большие помехи для снабжения российских войск, атакуя все направления через поселения Новый Путь и Весёлое.
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