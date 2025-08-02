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Орбан озвучил условие наступления мира на Украине

Орбан: мир на Украине наступит, когда Запад откажется принимать её в НАТО
Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине наступит только тогда, когда Запад признает невозможность вступления страны в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.



По его словам, «мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы поймут, что Россия никогда не допустит размещения НАТО на своей западной границе – на территории Украины».

Орбан также подчеркнул, что для окончательного урегулирования конфликта необходимо всеобъемлющее соглашение между президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Премьер отметил, что Венгрия выступает за возвращение к обсуждению внеблокового статуса Украины и устранение коренных причин конфликта, а не за победу над Россией.

Кроме того, Орбан критически оценил действия украинского лидера Владимира Зеленского, указав, что он допустил ряд ошибок, отвергая предложения о мирном разрешении ситуации.

Анастасия Чинкова

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