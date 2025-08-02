Орбан озвучил условие наступления мира на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине наступит только тогда, когда Запад признает невозможность вступления страны в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, «мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы поймут, что Россия никогда не допустит размещения НАТО на своей западной границе – на территории Украины».
Орбан также подчеркнул, что для окончательного урегулирования конфликта необходимо всеобъемлющее соглашение между президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Премьер отметил, что Венгрия выступает за возвращение к обсуждению внеблокового статуса Украины и устранение коренных причин конфликта, а не за победу над Россией.
Кроме того, Орбан критически оценил действия украинского лидера Владимира Зеленского, указав, что он допустил ряд ошибок, отвергая предложения о мирном разрешении ситуации.
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