Орбан озвучил условие наступления мира на Украине

02 августа 2025, 22:45

Орбан: мир на Украине наступит, когда Запад откажется принимать её в НАТО

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине наступит только тогда, когда Запад признает невозможность вступления страны в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.