Украина отказывается принимать депортированных из России пленных
Власти Украины отказываются принимать около 90 своих граждан, в том числе военнопленных и гражданских лиц, депортированных с территории России. Об этом сообщила омбудсмен Виктория Колесник-Лавинская, ссылаясь на ситуацию на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс».
По её словам, среди задержавшихся на границе – жители различных регионов Украины, включая Харьковскую область. Люди оказались в крайне уязвимом положении, лишённые элементарных условий и возможности вернуться на родину.
Сложности усугубляются отказом третьих стран участвовать в транзите украинских граждан. Так, Грузия требует официальных гарантий от Киева, прежде чем согласиться на транзит, а Молдавия с июля 2025 года полностью закрыла гуманитарный коридор, опасаясь наплыва мигрантов.
Ситуация остаётся напряжённой, и, как отмечает в ВГА в своих соцсетях, требует срочного вмешательства международных правозащитных организаций и гуманитарных структур.
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