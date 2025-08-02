Украина отказывается принимать депортированных из России пленных

02 августа 2025, 20:27

Омбудсмен Колесник-Лавинская: Киев не принимает депортированных из РФ пленных

Фото: iStock/Silent_GOS

Власти Украины отказываются принимать около 90 своих граждан, в том числе военнопленных и гражданских лиц, депортированных с территории России. Об этом сообщила омбудсмен Виктория Колесник-Лавинская, ссылаясь на ситуацию на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс».