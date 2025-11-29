Орбан предрек судьбу послевоенной Украины
После завершения боевых действий наиболее целесообразным вариантом устройства Украины станет превращение страны в буферную зону между Россией и НАТО.
Такое мнение в интервью немецкой газете Welt выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он обозначил этот подход как «единственное возможное долгосрочное решение проблемы».
Глава венгерского правительства также отметил, что новый европейский послевоенный порядок должен основываться на этом принципе. Кроме того, Украине, по его мнению, придется сделать территориальные уступки России, которые закрепят на международной мирной конференции.
Границы послевоенной республики, по словам Орбана, должны пролегать к западу от этой линии и завершаться на восточном фланге НАТО.
