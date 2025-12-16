Жители Кривого Рога столкнули в карьер автобус с сотрудниками ТЦК
В Кривом Роге местные жители заблокировали автобус с сотрудниками ТЦК и столкнули транспортное средство в карьер. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, за содеянным стоит группа неизвестных украинских парней. Как утверждает Лебедев, многие сотрудники ТЦК передвигаются по городу с полицией, потому что многие жители пока еще не готовы поднять руку на правоохранителей.
«В Кривом Роге парни заблокировали двери микроавтобуса ТЦК и столкнули его в карьер вместе с пассажирами (сотрудниками ТЦК - ред.)», — сказал Лебедев.В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить неравнодушным соотечественникам.