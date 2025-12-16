Жители Кривого Рога столкнули в карьер автобус с сотрудниками ТЦК

16 декабря 2025, 04:24

РИА Новости: жители Кривого Рога столкнули в карьер автобус ТЦК

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Кривом Роге местные жители заблокировали автобус с сотрудниками ТЦК и столкнули транспортное средство в карьер. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.





По его словам, за содеянным стоит группа неизвестных украинских парней. Как утверждает Лебедев, многие сотрудники ТЦК передвигаются по городу с полицией, потому что многие жители пока еще не готовы поднять руку на правоохранителей.



«В Кривом Роге парни заблокировали двери микроавтобуса ТЦК и столкнули его в карьер вместе с пассажирами (сотрудниками ТЦК - ред.)», — сказал Лебедев.