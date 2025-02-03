Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
С самого начала конфликта на Украине было понятно, что Киев проиграет. Об этом швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
«В феврале 2022 года мы совершили большую ошибку. Нам следовало немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры», — сказано в материале.Политик резюмировал, что сегодня Украине можно помочь, прекратив огонь и придя к миру.
Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации республики. Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим осуществлял геноцид мирного населения Донбасса в течение восьми лет.
Читайте также:
«Больше никакой лжи»: На Украине ответили Зеленскому после его слов о помощи США
Ракетный удар по Судже, бои в Курской области, зачистка ТЭС под Курахово: последние новости СВО
Очередная массированная атака БПЛА ВСУ на Россию: сбито 70 беспилотников
Никита Кротов