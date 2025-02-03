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ВС РФ активно наносят удары по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении и уничтожают живую силу противника под Купянском. В Курской области украинские формирования нанесли удар по гражданскому объекту. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Курская область
Наиболее интенсивные боевые действия происходят в районе села Свердликово. Российские десантные подразделения ведут сражения как в окрестностях, так и внутри самого населённого пункта. По имеющимся данным, противник создал мощную оборону, упорно защищая каждый опорный пункт. Тем не менее, войскам РФ удалось продвинуться, заняв несколько позиций как в селе, так и на его подступах.
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление о ракетном ударе, осуществлённом Вооружёнными силами Украины по интернату в городе Суджа. Согласно информации ведомства, ракеты были запущены с территории Сумской области, и удар был направлен на гражданский объект. Губернатор Курской области Александр Хинштейн осудил данное событие, назвав его «нечеловеческим зверством киевского режима, которому нет и не может быть оправдания».
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который, по версии следствия, отдал приказ о нанесении удара по интернату в Судже. В настоящее время проводятся следственные действия.
Северское направление
Штурмовые подразделения укрепились на одной из ключевых высот к северу от Ивано-Дарьевки и активно ведут боевые действия в районе Белогоровки. Подразделения ВС РФ продолжают оказывать давление на украинские позиции южнее этого населенного пункта.
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Кураховское направление
Российские бойцы практически завершили зачистку промышленной зоны Кураховской ТЭС, завода «Электросталь» и предприятия по производству минеральной ваты. На юге противник был вытеснен из своих опорных пунктов в районах Константинопольского и Янтарного.
Артемовское направление
На этом участке фронта вооруженные силы Украины испытывают значительную нехватку боеприпасов. Российская группировка «Юг» сообщила, что войска ВС РФ находятся вблизи Клещеевки и планируют продвигаться для выполнения боевых задач, чтобы предотвратить прорыв противника. Подразделения противовоздушной обороны Тульского соединения ВДВ организовали пункты воздушного наблюдения в этом районе. Это позволит российским силам эффективно выявлять и уничтожать цели ВСУ в воздухе, а также затруднять украинским войскам выполнение разведывательных операций и сброс боеприпасов.
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Запорожское направление
Артиллеристы Южного военного округа наносят удары по позициям ВСУ и уничтожают их оборонительные сооружения. Гаубицы «Мста-Б» поражают украинские войска на дальних подступах, не позволяя врагу перебрасывать резервы к линии боевого соприкосновения.
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