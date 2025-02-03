Владимир Зеленский
На Украине нужно провести аудиторскую проверку, заявила украинская журналистка Диана Панченко. Свой призыв она опубликовала в социальных сетях.
«Как вы думаете, должен ли Зеленский (срок президентских полномочий истек 20 мая 2024 года – прим. ред.) получить хотя бы еще один цент, прежде чем весь мир узнает, куда были потрачены 200 миллиардов долларов? Больше никакой лжи. Проведите аудит Украины!» — сказано в публикации Панченко.Перед этим глава киевского режима заявлял журналистам Associated Press, что не в курсе, куда делись примерно сто миллиардов долларов выделенной от США поддержки.
Ранее сообщалось, что в МИД России прокомментировали слова Зеленского, вспомнив анекдот.
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