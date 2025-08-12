Жителю Подмосковья вынесли приговор за передачу Украине данных об аэродроме

12 августа 2025, 14:31

Координатору атак БПЛА ВСУ на Курск Марченко назначили 16 лет лишения свободы

Фото: istockphoto/AMilkin

Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Подмосковья Эльдара Марченко к 16 годам лишения свободы за передачу, как утверждает следствие, координат аэродрома в Курске украинским силам для удара беспилотниками, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.