Жителю Подмосковья вынесли приговор за передачу Украине данных об аэродроме
Второй западный окружной военный суд приговорил жителя Подмосковья Эльдара Марченко к 16 годам лишения свободы за передачу, как утверждает следствие, координат аэродрома в Курске украинским силам для удара беспилотниками, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья огласил: «Признать виновным… назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы».
По приговору первые 5 лет Марченко проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. С него также взыскали 397 тыс. рублей в пользу министерства ЖКХ Курской области, 300 тыс. рублей потерпевшему по фамилии Толстых и 53,7 тыс. рублей — в пользу ООО «Управляющая компания Курска». Государственное обвинение просило для подсудимого 19 лет лишения свободы. Сам Марченко в суде свою вину не признал.
ледствие считает, что не позднее августа 2023 года сотрудники украинских сил создали организованную группу и привлекли в неё Марченко и других граждан РФ. По версии следствия, он приехал из Москвы в Курск на своём автомобиле и с помощью смартфона передал координаты местного аэродрома. На основании этих данных с территории Украины были направлены по крайней мере два БПЛА с взрывными устройствами, однако они не достигли цели: один потерял управление и врезался в многоквартирный дом, второй взорвался в воздухе над частным сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание и несколько автомобилей.
