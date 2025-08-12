ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в районе между Константиновкой и Добропольем
Российские войска сумели прорвать линию обороны ВСУ в районе между Константиновкой и Добропольем, продвинувшись вглубь территории противника почти на 10 километров. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.
Военные аналитики отмечают активное продвижение российских сил в районе Доброполья, где ВС РФ вошли в населённые пункты Кучерев Яр и Золотой Колодец. В этих точках войска проводят накопление сил для дальнейших операций и закрепляются в селе Весёлое.
После взятия под контроль Весёлого российские военные продолжили наступление в направлении автомобильной трассы, соединяющей Доброполье с Краматорском, что может существенно осложнить логистику украинских войск.
Эксперты подчеркивают, что успешное продвижение в этом районе позволит ВС РФ получить выгодные позиции для дальнейших наступательных действий на Донбассе.
