ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в районе между Константиновкой и Добропольем

12 августа 2025, 14:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска сумели прорвать линию обороны ВСУ в районе между Константиновкой и Добропольем, продвинувшись вглубь территории противника почти на 10 километров. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.