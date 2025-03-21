«Спутал роли»: Орбан рассказал о резком поведении Зеленского на саммите ЕС

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский на саммите ЕС «спутал роли», ведя себя так, будто Украина уже является членом ЕС, а не просит об этом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«В дискуссии (на саммите ЕС — ред.) принял участие и украинский президент. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере. Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто (Украина — ред.) находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может», — сказал Орбан на видео, опубликованном в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер подчеркнул, что Зеленский является просителем, который только хочет вступить в ЕС.
Орбан также сообщил, что в Венгрии в ближайшее время состоится опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз. И Будапешт не поддержит Киев, «как бы не просил Зеленский, хоть стоя на голове», пока не узнает мнение венгров на этот счет.
Кроме того, он добавил, что на саммите пытался убедить остальные страны ЕС поддержать мирную инициативу президента США Дональда Трампа, однако сделать ему этого не удалось. Тогда Орбан принял решение наложить вето на итоговый документ встречи. В итоге его подписали только 26 из 27 государств сообщества.
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Элина Позднякова