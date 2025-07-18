Орбан рассказал об украинской охоте на людей
Орбан: Украина проводит охоту на людей
Украина под видом мобилизации фактически ведет охоту на людей. Об этом в эфире радио Kossuth сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Военкомы выслеживают людей, кого, по их мнению, можно немедленно запихнуть в украинскую армию», — отметил политик.
По мнению Орбана, в ходе мобилизации Киевом «совершаются жестокие зверства».
Ранее стало известно, что темпы мобилизации на Украине снизились из-за российских ударов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.