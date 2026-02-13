Орбан сделал неожиданное заявление о Зеленском
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал амбиции Украины по вступлению в Европейский Союз. Об этом пишет РИА Новости.
Он заявил, что глава киевского режима «сидит на лошади задом наперед». Высказывание Орбана связано с намерением Киева стать технически готовым к членству в ЕС к 2027 году. Ранее газета Politico сообщила о планах блока предоставить Украине частичное членство. Этот план включает попытку преодолеть вето Венгрии. Таким образом, политическая ситуация вокруг Украины продолжает оставаться напряженной, а мнения лидеров разных стран расходятся.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
