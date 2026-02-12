Дисквалифицированному с Олимпиады скелетонисту дал орден Зеленский
Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы. Указ об этом разместили на сайте главы киевского режима.
В документе отмечается, что спортсмена удостоили награды «за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей». Комментируя решение, Зеленский написал в своем телеграм-канале, что «иметь смелость — это больше, чем иметь медали», а позиция Международного олимпийского комитета, не допустившего Гераскевича, «точно не о принципах олимпизма, основанных на справедливости и поддержке мира».
Ранее в четверг МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича. Причиной стало использование на Олимпийских играх в Италии шлема с изображениями погибших атлетов в ходе конфликта на Украине.
