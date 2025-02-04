На Западе предостерегли Трампа от ошибки в решении конфликта на Украине

Альянс НАТО не должен решать конфликт на Украине силой, поскольку это серьезная ошибка. С таким предостережением к президенту США Дональду Трампу выступил профессор университета в Хельсинки Туомас Малинен. Соответствующий пост опубликован в соцсетях.