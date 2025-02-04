На Западе предостерегли Трампа от ошибки в решении конфликта на Украине

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Альянс НАТО не должен решать конфликт на Украине силой, поскольку это серьезная ошибка. С таким предостережением к президенту США Дональду Трампу выступил профессор университета в Хельсинки Туомас Малинен. Соответствующий пост опубликован в соцсетях.
«Думаю, что было бы серьезной ошибкой со стороны (американского. — прим. ред.) президента Трампа стремиться к миру на Украине неоконсервативным путем, то есть миром через силу. <...> Теперь становится ясно, что главная цель глобалистов — раскол России», — гласит публикация.Малинен также сомневается в том, что цель НАТО изначально была оборонительной.
«Глубинное государство НАТО и военно-промышленный комплекс находятся в глубоком консорциуме в своей войне против России», — резюмировал эксперт.
Перед этим Трамп заявлял о большом прогрессе в урегулировании украинского кризиса.
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Никита Кротов