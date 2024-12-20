В Пентагоне не знают судьбу миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине

ВС РФ осталось совсем немного до выхода к границам ДНР и ЛНР, учитывая высокие темпы наступления. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, за последние месяцы российские войска освободили более 80 населенных пунктов.