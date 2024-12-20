В Пентагоне не знают судьбу миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не дал ответа на вопрос о выделенных миллиардах долларов на помощь Украине. Об этом пишут РИА Новости.
«Я изучу ваш вопрос», — заявил Райдер в ходе брифинга.Журналист пытался узнать у пресс-секретаря, что станет с выделенными деньгами на помощь Украине в том случае, если сегодняшняя администрация не успеет их израсходовать. Как отмечается, после подобного изучения вопроса следует письменный ответ Пентагона.
На данный момент в США осталось около 6,7 миллиардов долларов, которые рассчитаны на военную помощь Киева. В них входит 5,6 миллиарда для отправки имущества со складов и 1,13 миллиарда долларов на новое оборудование. Райдер уточнил, что очередное объявление о новом пакете военной помощи ожидается до завершения срока нынешней администрации.
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