Орбан выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в скором времени возможно урегулирование конфликта на Украине. Соответствующее мнение он выразил в беседе с гендиректором немецкой медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером на YouTube.
По мнению политика, для установления мира Запад должен выработать единую стратегию. Пока что, подчеркнул венгерский премьер-министр, только президент США Дональд Трамп предпринимает усилия для завершения конфликта, в то время как лидеры стран Евросоюза, напротив, подталкивают Украину к его продолжению.
Орбан добавил, что конфликт имеет свою цену, которая выражается в человеческих жизнях и экономических потерях. Поэтому Россия стремится завершить СВО как можно скорее, но при этом достичь своих целей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
