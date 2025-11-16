Орбан выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта

16 ноября 2025, 09:01

Орбан заявил, что конфликт на Украине скоро закончится

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в скором времени возможно урегулирование конфликта на Украине. Соответствующее мнение он выразил в беседе с гендиректором немецкой медиагруппы Axel Springer Матиасом Депфнером на YouTube.