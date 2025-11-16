Во Франции сообщили о расцвете теневого похоронного бизнеса на Украине

16 ноября 2025, 08:11

Le Monde сообщила о расцвете теневого похоронного бизнеса на Украине

Фото: iStock/David_Bokuchava

На Украине наблюдается расцвет теневого бизнеса похоронных компаний с начала специальной военной операции. Об этом пишет французская газета Le Monde.





Между гробовщиками развернулась острая борьба за клиентов, порой перерастающая в конфликты. Ежегодный объем рынка услуг по организации похорон составляет более 2 миллиардов гривен, говорится в материале.





«Мы выслеживаем тела. Как звери в джунглях», — рассказал изданию сотрудник ритуальной фирмы из Одессы.