Во Франции сообщили о расцвете теневого похоронного бизнеса на Украине
На Украине наблюдается расцвет теневого бизнеса похоронных компаний с начала специальной военной операции. Об этом пишет французская газета Le Monde.
Между гробовщиками развернулась острая борьба за клиентов, порой перерастающая в конфликты. Ежегодный объем рынка услуг по организации похорон составляет более 2 миллиардов гривен, говорится в материале.
«Мы выслеживаем тела. Как звери в джунглях», — рассказал изданию сотрудник ритуальной фирмы из Одессы.
Осведомители могут заработать до 120 долларов за предоставление данных о погибших. Уточняется, что базовый пакет для организации похорон военнослужащих, стоимость которого составляет 15 тысяч гривен, не покрывает всех необходимых расходов. В связи с этим родственникам приходится обращаться в частные ритуальные агентства, что приводит к дополнительным затратам.