Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
Украина утратила суверенитет и зависит от западных государств, поэтому ее проще склонить к окончанию конфликта. Об этом на антивоенном митинге в городе Дьёр, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Информацию приводит M1.
Политик отметил, что стороны пока не готовы прекратить боевые действия. Орбан сопроводил свое выступление утверждением, что время по‑прежнему играет на руку России, тогда как с Украиной ситуация иная.
Он призвал другие страны продолжать попытки убедить конфликтующие государства подписать мир, отметив при этом, что на соответствующий вопрос ответ отрицательный.
Премьер также рассказал, что прошлым летом провёл двухчасовую беседу с Владимиром Зеленским и пытался убедить его, что продолжение противостояния оборачивается для Украины потерями, но не сумел.
