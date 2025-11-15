Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет

15 ноября 2025, 18:57

Орбан: Украину можно склонить к завершению конфликта, она не суверенна

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Украина утратила суверенитет и зависит от западных государств, поэтому ее проще склонить к окончанию конфликта. Об этом на антивоенном митинге в городе Дьёр, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Информацию приводит M1.