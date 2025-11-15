Атака ВСУ лишила света 44 тыс. абонентов в Запорожской области

15 ноября 2025, 18:09

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Запорожской области около 44 тыс. абонентов остались без электроэнергии в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Евгений Балицкий.