Атака ВСУ лишила света 44 тыс. абонентов в Запорожской области

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Запорожской области около 44 тыс. абонентов остались без электроэнергии в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Евгений Балицкий.



По его словам, временно без света находятся жители Днепропрудного и близлежащих населённых пунктов. Энергетики проводят восстановительные работы.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Яблоково в регионе. За последние сутки подразделения группировки «Восток» ликвидировали более 265 боевиков ВСУ.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Никита Кротов

