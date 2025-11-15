Атака ВСУ лишила света 44 тыс. абонентов в Запорожской области
В Запорожской области около 44 тыс. абонентов остались без электроэнергии в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, временно без света находятся жители Днепропрудного и близлежащих населённых пунктов. Энергетики проводят восстановительные работы.
Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Яблоково в регионе. За последние сутки подразделения группировки «Восток» ликвидировали более 265 боевиков ВСУ.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
Читайте также: