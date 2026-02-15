Орел явился после молитвы Богу и спас российского штурмовика от FPV-дрона ВСУ

15 февраля 2026, 05:11

Священник Черненко: Орел в зоне СВО разломал FPV-дрон ВСУ и спас российского бойца

Фото: iStock/Harry Andresen

В зоне специальной военной операции орёл атаковал украинский дрон и спас российского бойца. Об этом рассказал РИА Новости войсковой священник группировки войск «Днепр», помощник командира дивизии, отец Валерий Черненко.





По его словам, инцидент произошел в разгар лета на одном из направлений в зоне СВО. Штурмовик РФ, услышав звук приближающегося FPV-дрона ВСУ, начал молиться.





«Он прям так взмолился Богу, взмолился Богу и попросил у него прощения… И он оборачивается, смотрит: камень летит с неба, камень здоровенных размеров, неимоверных размеров. И перед дроном раскрывает крылья! Орел!», — объяснил священнослужитель.