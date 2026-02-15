На Кубани после падения обломков дрона ВСУ загорелся резервуар с нефтепродуктами
В Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника ВСУ загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Пожар произошёл в посёлке Волна Темрюкского района. К тушению привлекли 67 человек, включая сотрудников МЧС. Специалисты задействовали 20 единиц техники. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что силы ПВО отражают атаку украинских дронов на город в ночь с 14 на 15 февраля.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
