Упавшая с крыши сосулька убила 19-летнюю девушку в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде сосулька убила 19-летнюю девушку, еще один человек пострадал. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на СК по региону.
Трагедия произошла поздно вечером 14 февраля на улице Варварской. Предварительно, пара девушек проходила мимо многоквартирного дома, когда с крыши рухнула наледь. Одна пострадавшая скончалась на месте, вторая получила незначительные травмы.
Оперативные службы сразу выехали на место происшествия. Следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования они дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за своевременную очистку крыши.
Ранее в МЧС России по Московской области предупредили, что 15 февраля в регионе резко похолодает. Подмосковье завалит мокрым снегом с дождем, а на дорогах ожидается сильная гололедица.
Читайте также: