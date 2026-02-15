Упавшая с крыши сосулька убила 19-летнюю девушку в Нижнем Новгороде

15 февраля 2026, 01:28

19-летняя девушка погибла из-за обрушения наледи с крыши дома в Нижнем Новгороде

Фото: iStock/Viktoryia Malinava

В Нижнем Новгороде сосулька убила 19-летнюю девушку, еще один человек пострадал. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на СК по региону.