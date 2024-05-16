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«Оружие есть, стрелять некому»: Военный ВСУ описал ситуацию на фронте

Боец ВСУ Ронин описал положение на фронте фразой «оружие есть, стрелять некому»
16 мая 2024, 13:59
Фото: istockphoto / Prostock-Studio

Фото: istockphoto / Prostock-Studio

Боец ВСУ с позывным Ронин описал положение армии на фронте фразой «оружие есть, стрелять некому». Об этом пишет издание «Зеркало недели».
«Если пополнения не будет, то фронт упадет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому», — сказал военный.

По его словам, с пополнением военным удастся зацепиться, но также требуются стратегические решения, добавил он. Иначе «ничем хорошим это не закончится», заключил военный.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские военные взорвали пункт дислокации формирования «Сонечко» ГУР Украины
МО РФ: ВС поразили пункт дислокации формирования «Сонечко» ГУР Украины
16 мая 2024, 13:47

Фото: iStock/maki_shmaki

Армия России нанесла удар по пункту дислокации бойцов националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины, там же оказались и иностранные наёмники. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Поражён пункт временной дислокации националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113-ти районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что удар был нанесён оперативно-тактической авиацией и беспилотниками. Кроме того, российские подразделения ракетных войск сумели уничтожить склад хранения вражеских безэкипажных катеров.

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Север» из России нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Такая артиллерийская подготовка существенно облегчила заход штурмовых групп, необходимый для продвижения вперед.

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«Использовать людей как живой щит»: ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах
Ганчев: ВСУ планируют использовать жителей Харькова как живой щит
16 мая 2024, 13:37

Военные ВСУ формируют огневые позиции в Харькове в жилых кварталах, чтобы использовать людей как живой щит. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
«У нас поступает информация непосредственно из самого города Харькова о том, что все огневые позиции укронацисты формируют опять так же, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах», — рассказал он.

Ганчев отметил, что часть населения Харьковской области эвакуируют, потому как эти люди являются свидетелями преступлений Киевского режима.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленский прибыл в Харьков, где признал тяжёлую ситуацию для ВСУ в регионе
Зеленский прибыл в Харьков
16 мая 2024, 13:32

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков на фоне успешного российского наступления в Харьковской области.
«Заслушал развернутый доклад главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ «Хортица» Юрия Содоля и ОТУ "Харьков" Михаила Драпатого. Оперативная обстановка, задачи и потребности каждой привлеченной бригады на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Он также признал, что ситуация на Харьковском направлении является крайне сложной, а ВСУ пытаются усилить свои подразделения для противодействия российской армии.

По словам Зеленского, уже определены дальнейшие действия для областных властей Харьковской области, а также для структур, которые отвечают за безопасность в регионе.

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Стало известно, кто координировал удар ракетами ATACMS по Крыму минувшей ночью
«ВХ»: удар ракетами ATACMS по Крыму координировал американский дрон-разведчик
16 мая 2024, 13:15

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Удар по Крыму, который минувшей ночью нанесли ВСУ с применением ракет ATACMS, координировал беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk. Он по-прежнему остаётся в воздухе юго-западнее Севастополя. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
«Само по себе применение ATACMS по Крыму фиксируется не первый раз и наводит на мысль, что объекты полуострова в силу неких обстоятельств остаются первоочередной целью для ВСУ и ГУР, даже несмотря на то, что проблемы продолжают нарастать на купянском, харьковском и донецком направлениях», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ВСУ необходимо порядка 5-10 пусковых M-142/M-270 для массированного удара по России, при этом их количество очень ограничено, а почти половина пусковых установок уже уничтожена российскими силами.

Минувшей ночью Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS.

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«Боец ВСУ, не нужно бежать — умрёшь уставшим»: появилось видео с бойцами РФ из Волчанска
Опубликовано видео с российскими военными на въезде в Волчанск
16 мая 2024, 12:55

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские бойцы группировки «Север», которая осуществляет наступление в Харьковской области, «передали привет» из Волчанска, где продолжаются бои, а ВСУ отступают. Кадры показал Telegram-канал «Северный ветер».
«Уже Волчанск. Боец ВСУ, не нужно бежать — умрешь уставшим. Сдавайся в плен. Победа будет за нами», — говорит военный на видео.

Напомним, российские мотострелки и бронетехника выбивают ВСУ из центральных районов Волчанска. Подразделения ВСУ вынуждены покидать свои позиции и отходить назад, ближе к Харькову. По данным военкоров, ВС РФ уже взяли центр Волчанска в полукольцо, под контролем ВС РФ находится 70% города.

В свою очередь Генштаб ВСУ с прискорбием сообщил, что украинские подразделения покинули свои позиции на некоторых участках в районах Лукьянцев и Волчанска из-за активных штурмовых действий ВС РФ.

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Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине
Россия и КНР призвали не допустить неконтролируемой фазы в конфликте на Украине
16 мая 2024, 12:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китай и Россия отмечают необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу», — говорится в заявлении.
Дипломатические переговоры являются наиболее приемлемой формой решения конфликта, подчеркнули лидеры стран.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Перед этим они провели двустороннюю открытую встречу, в ходе которой обсудили экономическое и политическое сотрудничество между странами.

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На Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов
«УП»: мобилизация с 25 лет позволит призвать в ВСУ около 100 тысяч военных
16 мая 2024, 12:35

Фото: iStock/Olena_Z

Мобилизация с 25 лет позволит призвать в ВСУ около 100 тысяч военных. Об этом пишет издание «Украинская правда».
«Собеседники прогнозируют, что решение о мобилизации с 25 лет может добавить в украинскую армию примерно 100 тысяч молодых бойцов», — указано в материале.

Отмечается, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный напоминал Владимиру Зеленскому о законе, снижающем мобилизационный возраст. Однако у лидера были сомнения. В результате он решил подписать документ из-за истощения войск.

2 апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 25 лет, а 16 апреля закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате.

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В Чехии пытаются угадать действия ВС РФ в рамках наступления
Lidovky: ВС РФ могут начать наступление на ВСУ с двух сторон
16 мая 2024, 12:33

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России может начать наступать на позиции ВСУ с двух сторон. Об этом пишет чешское издание Lidovky.
«Русские продвигаются к Харькову, и об этом пишут уже несколько дней. В чем цель? Путин точно не против получить близ границ санитарную зону, и он говорит об этом официально. Однако цель может заключаться кое в чем другом», — говорится в статье.

Издание предполагает, Украина будет вынуждена укрепить оборону у Харькова, снимая подразделения ВСУ на Донбассе, а Россия этим воспользуется и начнёт наступать сразу с двух сторон.

Напомним, армия России шестой день наступает в Харьковской области. Под контроль российских войск перешло уже 12 населенных пунктов. Тем временем ВСУ пытают перебросить под Харьков подкрепление в виде живой силы и техники.

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Володин: киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну
16 мая 2024, 12:24

Фото: Сайт Кремля

Киевский режим втягивает США и европейские страны в широкомасштабную войну, считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он отметил, что украинские депутаты пытаются убедить Вашингтон использовать поставляемое им оружие для нанесения ударов по территории России.

По мнению Володина, это может привести к трагедии, затрагивающей всё человечество. Он подчеркнул, что любое применение американского и европейского оружия против мирных городов России потребует ответных мер для защиты граждан страны.

Политики Запада, по мнению спикера Госдумы, несут ответственность за происходящее и должны предотвратить нарастающий конфликт.

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