«Оружие есть, стрелять некому»: Военный ВСУ описал ситуацию на фронте

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Боец ВСУ с позывным Ронин описал положение армии на фронте фразой «оружие есть, стрелять некому». Об этом пишет издание «Зеркало недели».
«Если пополнения не будет, то фронт упадет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому», — сказал военный.
По его словам, с пополнением военным удастся зацепиться, но также требуются стратегические решения, добавил он. Иначе «ничем хорошим это не закончится», заключил военный.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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