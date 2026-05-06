Стало известно, чем грозит первая прямая продажа американских бомб Киеву

06 мая 2026, 17:18

Политолог Дудаков: прямая продажа авиабомб США Украине приведёт к эскалации

Фото: Istock/Michael Fitzsimmons

Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал информацию о том, что Конгресс США одобрил передачу Киеву управляемых бомб JDAM на сумму $373,6 млн. По его мнению, это действие может привести к эскалации конфликта.





В беседе с NEWS.ru Дудаков отметил, что оплатить поставку могут европейцы или сами украинцы. Он подчеркнул, что речь идёт не о траншах, как при Джо Байдене, которые нужно было бы согласовывать в Конгрессе, а о прямой продаже.

«Если данное оружие окажется у ВСУ, это можно расценивать как серьёзную эскалацию. Это важно чисто символически, потому что это может стать первой продажей вооружений напрямую Киеву с начала второго президентского срока Дональда Трампа в США», — заявил политолог.