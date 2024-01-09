Россия нанесла удар по месту совещания командиров теробороны ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
ВС России в понедельник, 8 января, совершили удар по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны ВСУ.
«Поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108 районах», — говорится в сводке Минобороны РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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