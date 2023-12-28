В США считают, что Украине стоит сесть за стол мирных переговоров с РФ

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Украине стоит согласиться на мирные переговоры с Россией после провального контрнаступления ВСУ. Об этом пишет The New York Times.
«Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию», — говорится в статье.
Уточняется, что патовая ситуация ВСУ на линии соприкосновения вернула Украину в реальный мир.
Ранее народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Украине каждый пять минут погибает или получает ранение гражданин страны.
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