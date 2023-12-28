Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что украинские войска обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа.

Сообщается, что в результате атаки ВСУ повреждены линии газо- и электроснабжения. Губернатор отметил, что никто не пострадал.



По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы в ближайшее время начнут устранять последствия обстрела.



Ранее сообщалось, что солдаты добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» приняли первый бой с ВСУ. Примечательно, что с российской стороны не было никаких «заградотрядов».



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Екатерина Коршунова