Осколки сбитого в Ростовской области БПЛА повредили жилую многоэтажку в Батайске
Обломки сбитого беспилотника повредили жилой многоэтажный дом в Батайске Ростовской области. Кадры с места события опубликовали в Telegram-канале SHOT.
По словам очевидцев, повреждения получила внешняя обшивка здания. На верхних этажах выбиты десятки стекол, а в некоторых местах выпали оконные рамы.
Официальные данные о возможных пострадавших пока не поступали.
Согласно заявлению главы Батайска Валентина Кукина, незадолго до происшествия в городе раздавались хлопки и взрывы. На месте работают все экстренные службы.
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что поздним вечером 20 октября над территорией Ростовской области сбили десять беспилотников ВСУ.
