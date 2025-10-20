В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

20 октября 2025, 23:08

В аэропортах Волгограда, Саратова, Тамбова и Пензы ввели ограничения на полеты

Фото: iStock/Chalabala

В аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об этом в своем Telegram-канале. Позже аналогичные меры затронули Пензу.





Кореняко опубликовал информацию 20 октября в 22:21 по московскому времени.





«Аэропорты Волгоград, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения», — написал он.