В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда, Саратова, Тамбова и Пензы ввели ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об этом в своем Telegram-канале. Позже аналогичные меры затронули Пензу.
Кореняко опубликовал информацию 20 октября в 22:21 по московскому времени.
«Аэропорты Волгоград, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения», — написал он.Уточнялось, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Примерно через двадцать минут после этого в Пензенской области также объявили оперативный план «Ковер». Одновременно с этим на территории действует режим «беспилотная опасность», гражданам временно ограничили работу мобильного интернета. Об этом предупредил в личном блоге губернатор региона Олег Мельниченко.
