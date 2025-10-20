Командир ВСУ за сутки «выбил» ВС РФ из пяти населенных пунктов и подвергся насмешкам
Командир ВСУ Манько «выбил» ВС РФ из пяти населенных пунктов и был поднят на смех
Украинский командир Валентин Манько заявил о вытеснении российских войск из более чем пяти населенных пунктов за сутки. Однако его утверждения сразу же подверглись жесткой критике и насмешкам. Об этом написали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Манько утверждал, что ВСУ «зачистили» села Степовое, Вишневое, Егоровка, Березовое, Вербовое и еще нескольких населенных пунктов. Их «одновременно взяли» под контроль.
Однако многие украинские военные блогеры высмеяли подобные заявления. Они с возмущением указали на противоречия в отчете Манько.
Пациент поджëг свою палату в Самарском областном наркодиспансере
«Вишневого абсолютно на всех картах находилось и находится полностью под контролем ВСУ. Про Березовое смешно. (...) Березовое и Вишневое находятся в 10 километрах друг от друга. Это что за фронт такой там, раз бои одновременно ведутся в Березовом, Вербовом и Алексеевке?», — негодовали украинцы.Отмечалось, что даже карты украинского аналитического проекта DeepState опровергают контроль ВСУ над селом Березовое и восточной частью Вербового. Эта территория «занята» российскими войсками.
Ранее Манько опубликовал в соцсетях несколько необычных видео, где он танцует под русскую нецензурную песню и проходит онлайн‑тест на персонажа из российского сериала.