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Украинский конфликт следует как можно скорее завершать политическим, а не военным путём. Крым, Донецк и Луганск следует оставить России.
Западную оборонную базу Принс назвал просто смешной и призвал как можно скорее заморозить линию боевого соприкосновения, оставив России все территории, которыми она уже владеет, будь то Крым, Донецк или Луганск. В заключение глава ЧВК Blackwater сказал, что, по его мнению, американские налогоплательщики не должны отдавать Украине очередные 100 миллиардов долларов, когда всем известно о крайней степени коррумпированности этой страны и деньги уходят туда, как в бездонную яму.
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