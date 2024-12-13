В США допустили, что РФ скоро нанесет новый удар «Орешником»

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В США прогнозируют возможность запуска Россией баллистической ракеты «Орешник» по Украине в ближайшее время. Об этом информирует Financial Times со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
По его словам, это может произойти в ближайшие несколько дней. Он добавил, что в Штатах рассматривают запуск ракеты как «инструмент устрашения киевских властей и их союзников».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что применение «Орешника» стало предупредительным сигналом для западных стран.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что применение «Орешника» стало предупредительным сигналом для западных стран.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова