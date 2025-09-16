«Особая миссия»: Отель жены уральского чиновника лечил украинских военных
В отеле Xanadu, который принадлежит жене вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, проходили реабилитацию военнослужащие. Их привозили непосредственно из зоны боевых действий в Донбассе. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
После начала специальной военной операции управление объектом сменилось. Сначала отель начала курировать Анжелика Думнич, а с наступлением 2024 года руководство учреждением перешло к гражданке Украины Елене Басулиной.
Ранее Думнич давала интервью одному из черногорских СМИ. В нём она сообщала, что её компания заключила крупный контракт с украинскими государственными органами. Это соглашение предусматривало организацию реабилитационных мероприятий для военнослужащих.
Четырёхзвездочный отель Xanadu предлагает гостям широкую инфраструктуру для отдыха. В нём есть большой и детский бассейны и 47 номеров. Десять из них представляют собой двухместные виллы.
