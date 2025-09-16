«Особая миссия»: Отель жены уральского чиновника лечил украинских военных

16 сентября 2025, 18:32

Курорт под Екатеринбургом принимал военных из Донбасса

Фото: Istock/brizmaker

В отеле Xanadu, который принадлежит жене вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, проходили реабилитацию военнослужащие. Их привозили непосредственно из зоны боевых действий в Донбассе. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.