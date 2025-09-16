Достижения.рф

«Особая миссия»: Отель жены уральского чиновника лечил украинских военных

Курорт под Екатеринбургом принимал военных из Донбасса
Фото: Istock/brizmaker

В отеле Xanadu, который принадлежит жене вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, проходили реабилитацию военнослужащие. Их привозили непосредственно из зоны боевых действий в Донбассе. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.



После начала специальной военной операции управление объектом сменилось. Сначала отель начала курировать Анжелика Думнич, а с наступлением 2024 года руководство учреждением перешло к гражданке Украины Елене Басулиной.

Ранее Думнич давала интервью одному из черногорских СМИ. В нём она сообщала, что её компания заключила крупный контракт с украинскими государственными органами. Это соглашение предусматривало организацию реабилитационных мероприятий для военнослужащих.

Четырёхзвездочный отель Xanadu предлагает гостям широкую инфраструктуру для отдыха. В нём есть большой и детский бассейны и 47 номеров. Десять из них представляют собой двухместные виллы.

Ольга Щелокова

