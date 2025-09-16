«Доволен»: Вася Бандит отправился отмечать положительный приговор в Барвиху
Вася Бандит прокомментировал свой приговор перед ужином в Барвихе
Суд приговорил Игоря Кокунова, более известного как вора в законе Васю Бандита, к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы. При этом суд изменил меру пресечения на домашний арест, поэтому до рассмотрения апелляции фигурант может оставаться дома.
Кокунов в разговоре с корреспондентом «Известий» заявил, что доволен решением суда и отметил, что чувствует себя очень плохо.
«Доволен. Чем-нибудь буду заниматься», — поделился Игорь.Помимо этого, арестант рассказал, что ранее на территории его поместья обитали дикие животные, включая тигров, рысей, львов, пум, крокодилов и страусов. За экзотическими питомцами ухаживали помощники Кокунова.
Отмечается, что после оглашения приговора Кокунов покинул здание суда в инвалидном кресле и сразу отправился в ресторан в Барвихе. Вася Бандит известен своей склонностью к роскошной жизни и крайне часто посещает подобные заведения. Однако у надзорных органов могут возникнуть вопросы к такому поведению.