«Доволен»: Вася Бандит отправился отмечать положительный приговор в Барвиху

16 сентября 2025, 18:16

Вася Бандит прокомментировал свой приговор перед ужином в Барвихе

Игорь Кокунов (Фото: кадр YouTube-канала «CrimeTimeRu»)

Суд приговорил Игоря Кокунова, более известного как вора в законе Васю Бандита, к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы. При этом суд изменил меру пресечения на домашний арест, поэтому до рассмотрения апелляции фигурант может оставаться дома.





Кокунов в разговоре с корреспондентом «Известий» заявил, что доволен решением суда и отметил, что чувствует себя очень плохо.



«Доволен. Чем-нибудь буду заниматься», — поделился Игорь.

