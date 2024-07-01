Остановка наступления на левом берегу Херсона и штурм Раздоловки: Последние новости СВО

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в беседе с ТАСС, что все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на левый берег Днепра в районе населённого пункта Днепряны были пресечены. По его словам, украинская армия понесла значительные потери.
Последние новости о ситуации в зоне проведения СВО по состоянию на 1 июля приводит редакция «Радио 1».
За ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно информации ведомства, в Брянской области было ликвидировано 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Курской и Белгородской областях — по девять.
Бойцы тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план тайного приближения к селу Раздоловка, расположенному в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По словам командира штурмовой роты Евгения, после того как план был составлен, их подразделение захватило важный перекрёсток.
После работы штурмовой роты другие группы обеспечили продвижение к населённому пункту.
Российская авиабомба ФАБ-3000 уничтожила пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новгородское, который на Украине называют Нью-Йорком. Кадры произошедшего опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
30 июня стало известно, что российские войска применили ФАБ-3000 для удара по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который находился в районе населённого пункта Новгородское (Украина). Мощнейшая бомба, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции, полностью уничтожила пункт временного размещения украинских военных. Потери ВСУ составили до 60 бойцов и четыре автомобиля.
Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа эвакуировали из Калиновки под Часов Яром семь мирных жителей. В РИА Новости рассказали, что люди два месяца прятались в подвале сгоревшего дома, боясь украинских беспилотников.
Командиры организовали эвакуацию, разработав целую операцию из-за активных действий ВСУ. Уловив «окно» в обстрелах, штурмовики вывели из подвала молодых людей, а пожилых несли на руках.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанесли удар по колонне вражеских транспортных средств сообщили в Минобороны РФ. Система «Град» не позволила противнику осуществить ротацию и доставить боеприпасы и живую силу для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В результате боевых действий было уничтожено до 285 военнослужащих противника, один танк, пять автомобилей, гаубица М109 «Паладин», две гаубицы М777, орудие Д-20, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Также был уничтожен склад боеприпасов 57-й мотопехотной бригады.
Артиллеристы Центральной группировки Вооруженных сил Российской Федерации успешно уничтожили опорный пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для корректировки огня использовался беспилотный летательный аппарат «Орлан-30», который в режиме реального времени передавал информацию об обстановке. Благодаря этому артиллеристы смогли поразить цель минимальным количеством боеприпасов. После выполнения задачи артиллерийская группа оперативно замаскировала орудие и переместилась в подземное укрытие.
Мобильный расчет миномета «Василек» гвардейского полка группировки войск «Днепр» нанёс удар по опорному пункту ВСУ севернее населенного пункта Работино и уничтожил его. Об этом сообщил старший наводчик миномета с позывным Боцман.
Расчетам автоматических миномётов «Василёк», установленных на грузовиках, необходимо всего около 10 минут, чтобы поразить цель после получения информации и выезда на позицию. Боцман подчеркнул высокую мобильность и оперативность своего подразделения.
Согласно информации от военкора Семёна Пегова Wargonzo, в районах Работино и северо-западнее Вербового ситуация остаётся без значительных изменений. Поступают сообщения о продолжающихся позиционных боях и активном использовании средств дальнего поражения.
Вечером 30 июня Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировограде, сообщил координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев.
Аэродром используется украинскими военными в качестве аэродрома подскока для самолётов, которые осуществляют обстрелы территории Запорожской области и Крыма. На территории аэродрома расположены казармы, склады топлива, а также арсенал бомб и ракет советского производства. Ранее, 19 апреля, этот аэродром уже подвергался обстрелу. Утром того дня были зафиксированы удары, а затем в сторону объекта направились восемь машин скорой помощи.
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Атаки ВСУ по территории РФ
За ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно информации ведомства, в Брянской области было ликвидировано 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Курской и Белгородской областях — по девять.
Десантники ВС РФ рассказали о штурме Раздоловки
Бойцы тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план тайного приближения к селу Раздоловка, расположенному в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По словам командира штурмовой роты Евгения, после того как план был составлен, их подразделение захватило важный перекрёсток.
«Мы использовали самые разные огневые средства, начиная от разведывательных беспилотников со сбросами и заканчивая артиллерией», — поделился подробностями штурма военнослужащий.
После работы штурмовой роты другие группы обеспечили продвижение к населённому пункту.
ВС РФ разгромили ФАБ-3000 пункт ВСУ в Нью-Йорке
Российская авиабомба ФАБ-3000 уничтожила пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новгородское, который на Украине называют Нью-Йорком. Кадры произошедшего опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
30 июня стало известно, что российские войска применили ФАБ-3000 для удара по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который находился в районе населённого пункта Новгородское (Украина). Мощнейшая бомба, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции, полностью уничтожила пункт временного размещения украинских военных. Потери ВСУ составили до 60 бойцов и четыре автомобиля.
Российские штурмовики освободили жителей ДНР из подвалов
Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа эвакуировали из Калиновки под Часов Яром семь мирных жителей. В РИА Новости рассказали, что люди два месяца прятались в подвале сгоревшего дома, боясь украинских беспилотников.
Командиры организовали эвакуацию, разработав целую операцию из-за активных действий ВСУ. Уловив «окно» в обстрелах, штурмовики вывели из подвала молодых людей, а пожилых несли на руках.
РЗСО «Град» нанесли удар по колонне ВСУ с боеприпасами и живой силой
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанесли удар по колонне вражеских транспортных средств сообщили в Минобороны РФ. Система «Град» не позволила противнику осуществить ротацию и доставить боеприпасы и живую силу для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В результате боевых действий было уничтожено до 285 военнослужащих противника, один танк, пять автомобилей, гаубица М109 «Паладин», две гаубицы М777, орудие Д-20, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Также был уничтожен склад боеприпасов 57-й мотопехотной бригады.
Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт управления БЛПА ВСУ
Артиллеристы Центральной группировки Вооруженных сил Российской Федерации успешно уничтожили опорный пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для корректировки огня использовался беспилотный летательный аппарат «Орлан-30», который в режиме реального времени передавал информацию об обстановке. Благодаря этому артиллеристы смогли поразить цель минимальным количеством боеприпасов. После выполнения задачи артиллерийская группа оперативно замаскировала орудие и переместилась в подземное укрытие.
Мобильный расчет миномета «Василек» нанёс удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области
Мобильный расчет миномета «Василек» гвардейского полка группировки войск «Днепр» нанёс удар по опорному пункту ВСУ севернее населенного пункта Работино и уничтожил его. Об этом сообщил старший наводчик миномета с позывным Боцман.
Расчетам автоматических миномётов «Василёк», установленных на грузовиках, необходимо всего около 10 минут, чтобы поразить цель после получения информации и выезда на позицию. Боцман подчеркнул высокую мобильность и оперативность своего подразделения.
Согласно информации от военкора Семёна Пегова Wargonzo, в районах Работино и северо-западнее Вербового ситуация остаётся без значительных изменений. Поступают сообщения о продолжающихся позиционных боях и активном использовании средств дальнего поражения.
Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ Канатово в Кировограде
Вечером 30 июня Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировограде, сообщил координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев.
Аэродром используется украинскими военными в качестве аэродрома подскока для самолётов, которые осуществляют обстрелы территории Запорожской области и Крыма. На территории аэродрома расположены казармы, склады топлива, а также арсенал бомб и ракет советского производства. Ранее, 19 апреля, этот аэродром уже подвергался обстрелу. Утром того дня были зафиксированы удары, а затем в сторону объекта направились восемь машин скорой помощи.
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Российские десантники раскрыли тактику при штурме Раздоловки
Мира Полтева