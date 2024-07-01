Остановка наступления на левом берегу Херсона и штурм Раздоловки: Последние новости СВО

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в беседе с ТАСС, что все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться на левый берег Днепра в районе населённого пункта Днепряны были пресечены. По его словам, украинская армия понесла значительные потери.