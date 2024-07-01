Фото: iStock/dzika_mrowka
Российская авиабомба ФАБ-3000 уничтожила пункту Вооружённых сил Украины в районе населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк), кадры произошедшего публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Напомним, 30 июня стало известно, что российские войска нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новгородское (на украинский манер — Нью-Йорк).
Сообщалось, что в результате успешного попадания бомбы оказались уничтожены около 60 украинских боевиков, а также несколько единиц военной техники.
Как сообщил военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с Lenta.ru, главными поражающими элементами этих российских бомб являются ударная волна и осколки. Сбрасывают ФАБ-3000 с высоты до 16 километров. Она развивает скорость до 1200 километров и несёт на себе более 1300 килограммов тротила.
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Сообщалось, что в результате успешного попадания бомбы оказались уничтожены около 60 украинских боевиков, а также несколько единиц военной техники.
Как сообщил военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с Lenta.ru, главными поражающими элементами этих российских бомб являются ударная волна и осколки. Сбрасывают ФАБ-3000 с высоты до 16 километров. Она развивает скорость до 1200 километров и несёт на себе более 1300 килограммов тротила.
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Евгения Парфентьева