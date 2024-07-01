Три лазерных гироскопа: Стало известно строении ракет ATACMS

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Российские специалисты изучают строение западных ракет ATACMS, переданных союзниками на вооружение ВСУ, об этом пишет РИА Новости.
«Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории», — цитирует агентство слова специалиста.
Собеседник РИА также отметил, что в ракете есть GPS антенна, при помощи которой производится коррекция траектории полёта.
В завершении он добавил, что российским специалистам удастся полностью изучить систему пуска ракет, а также возможности по корректировке их полёта.
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Евгения Парфентьева