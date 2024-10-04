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Отступление ВСУ из Угледара стало поражением Украины. На это указал депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA.
Он подчеркнул, что вся страна терпит поражение либо от того, что кто-то принял неправильное решение на фронте, либо от того, что кому-то не удалось добиться от партнёров получения большого количества вооружения.
Костенко также добавил, что, хотя ВСУ были вынуждены пойти на отступление из-за давления ВС РФ, вина за оставление Угледара полностью лежит на Киеве.
Ранее в этот день депутат заявил, что темпы мобилизации на Украине крайне низки, а на фронте не хватает молодых людей. В связи с этим он предложил начать мобилизацию с 20 лет.
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Костенко также добавил, что, хотя ВСУ были вынуждены пойти на отступление из-за давления ВС РФ, вина за оставление Угледара полностью лежит на Киеве.
Ранее в этот день депутат заявил, что темпы мобилизации на Украине крайне низки, а на фронте не хватает молодых людей. В связи с этим он предложил начать мобилизацию с 20 лет.
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Анастасия Чинкова