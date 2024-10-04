Путину доложили об освобождении Угледара в ДНР

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин получил доклады от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова об освобождении Угледара в ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин регулярно встречается с военным руководством страны, а также получает доклады об обстановке в зоне СВО. Таким же образом президент узнал о взятии под контроль Угледара.
Город является важным логистическим пунктом в ДНР. Его освобождение позволит ВС РФ выйти на следующую дугу обороны ВСУ в Славянске и Краматорске, отбросить украинские войска ещё дальше от Донецка и сократить количество обстрелов населённого пункта Еленовка около Волновахи.
Читайте также:
В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Глава Минобороны РФ поздравил части ВС, отличившиеся при взятии Угледара
Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Угледара
Анастасия Чинкова