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Путину доложили об освобождении Угледара в ДНР

Песков: Путин получил доклады об освобождении Угледара
04 октября 2024, 16:13
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин получил доклады от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова об освобождении Угледара в ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


Он отметил, что Путин регулярно встречается с военным руководством страны, а также получает доклады об обстановке в зоне СВО. Таким же образом президент узнал о взятии под контроль Угледара.

Город является важным логистическим пунктом в ДНР. Его освобождение позволит ВС РФ выйти на следующую дугу обороны ВСУ в Славянске и Краматорске, отбросить украинские войска ещё дальше от Донецка и сократить количество обстрелов населённого пункта Еленовка около Волновахи.

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Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Угледара
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#дмитрий песков
Глава Минобороны РФ поздравил части ВС, отличившиеся при взятии Угледара
04 октября 2024, 16:06

Фото сайт Кремля

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы с поздравлениями в части соединения российских войск, отличившиеся при взятии населённого пункта Угледар в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Глава Минобороны, отмечая мужество и решительность бойцов российских подразделений, сравнил их действия с тем, как воевали их предки-фронтовики в годы Великой Отечественной войны.

Телеграммы адресованы командирам и рядовому составу 5-й Тацинской бригады, 37-й отдельной Будапештской бригаде имени Е. А. Щаденко, 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, 36-й отдельной мотострелковой Лозовской бригады, а также 430-го мотострелкового полка.

Белоусов подчеркнул, что профессионализм и отвага, которые проявляют российские бойцы в ходе боёв в ДНР, вынуждают противника нести тяжёлые потери и постоянно отступать.

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#минобороны
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#поздравление
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Рядом с ЗАЭС сбили украинский БПЛА
04 октября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Diy13

Росгвардия предотвратила попытку теракта, сбив украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.
«Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте — Запорожской АЭС», — указано в сообщении.

Информируется, что это удалось сделать с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. Отмечается, что БПЛА был сбит на подлете к территории ЗАЭС. При столкновении с землёй беспилотник разбился на несколько фрагментов, однако не взорвался.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в селе Черемошное Белгородской области дрон-камикадзе попытался атаковать автомобиль, который был припаркован. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#заэс
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В российском селе при атаке дрона ВСУ пострадали люди
Гладков: в селе Черемошное при атаке дрона ВСУ были ранены двое мужчин
04 октября 2024, 15:13

Фото: istockphoto/NiseriN

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Черемошное дрон-камикадзе попытался атаковать автомобиль, который был припаркован, в результате пострадали двое мужчин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что боевики Вооруженных сил Украины продолжают наносить удары с помощью дронов по Белгородской области. По его словам, украинские военные попытались атаковать автомобиль, но системой РЭБ дрон был подавлен. Он добавил, что двое мужчин получили легкие ранения ног, автомобиль поврежден не был.

В больнице пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Они были отправлены домой на амбулаторное лечение.

Помимо этого, он сообщил, что в результате двух атак дронов на территории сельскохозяйственного предприятия в посёлке Поляна Шебекинского городского округа были повреждены два здания и оборудование, находившееся внутри. По его словам, информация о последствиях уточняется.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#днр
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#наемники
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«Туловище без ног, без головы»: куряне рассказали о зверствах ВСУ в Курской области
ВСУ целенаправленно убивали мирное население Курской области
04 октября 2024, 14:58

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ целенаправленно убивали мирных жителей во время эвакуации с занятых ВСУ территорий Курской области. Свидетелями и очевидцами преступлений стали более пятидесяти человек, чьи показания собраны в докладе Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».
«Смотрела в УАЗик, там сидят два обугленных трупа. Заглянула в другую сторону УАЗика. Я увидела, лежит человек, с правой стороны нет руки, а поодаль лежит еще туловище без ног и без головы. Еще шагов пять, была разбитая красная гражданская машина», — рассказала жительница деревни Куриловка Зоя Ананьева.

Другая женщина, Ирина Морозова, рассказала, что ВСУ расстреливали в упор из автоматов, пытающихся выехать из поселка.

«Выезжало пять машин, и всех расстреляли. Ни единого человека в живых не оставили… Люди из села Коренево рассказали, что когда ВСУ заходили, то просто расстреливали автоматами, автоматными очередями, не смотря, кто там – старики, дети, взрослые люди», — рассказала она.

Житель города Суджа Артем Кузнецов считает, что ВСУ зашли в Курскую область для того, чтобы истреблять российский народ.

«Пускай вся Россия знает, что обычных русских людей, нас всех, там пытались ВСУ убить. Я думаю, что это просто нацизм, геноцид. В голове ничего не укладывается. Я вам честно скажу, я увидел того, кто пришел убивать, неважно – мирный ты, не мирный, женщина – без разницы им», — рассказал мужчина.

Всем этим людям удалось эвакуироваться и спастись, однако многие куряне пережить украинское вторжение не смогли.

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Минобороны РФ: Потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 350 человек
04 октября 2024, 14:33

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov

За минувшие сутки потери Вооружённых сил Украины в Курской области составили более 350 военнослужащих. Также российские военные уничтожили шесть бронированных машин противника.
Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, на Курском направлении российские военные уничтожили три артиллерийских орудия, в том числе самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Caesar» французского производства и буксируемую гаубицу М777 производства США. Также были уничтожены три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и инженерная машина разграждения.

Российские войска при поддержке артиллерийского огня и тактической авиации отразили пять попыток подразделений ВСУ прорваться через границу на территорию Курской области в направлении населённого пункта Новый Путь.

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#курская область
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ВС РФ освободили шесть населённых пунктов за неделю
04 октября 2024, 13:31

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили шесть населённых пунктов за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке с фронта.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» на этой неделе заняли более выгодные рубежи, а также освободили населённый пункт Угледар в ДНР.

Также группировкой войск «Центр» были освобождены Нелеповка и Крутой Яр в ДНР, «Югом» было взято под контроль Верхнекаменское в ДНР, а западной группировкой – Макеевка в ЛНР и Вишнёвое в Харьковской области.

Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило, что ВСУ за неделю потеряли более 16,6 тысяч военных на всех направлениях СВО.

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#минобороны рф
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#всу
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Боевики ВСУ массово сдаются в плен при зачистке Угледара российскими силами
МО РФ: 44 боевика ВСУ сдались в плен при зачистке Угледара
04 октября 2024, 13:28

Фото: iStock/Sinenkiy

За минувшую неделю в российский плен сдались 83 украинских боевика, при этом 44 человека сделали это в ходе зачистки освобожденного Угледара. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Напомним, накануне Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Угледара российскими силами.

Ранее глава ДНР Денис Пушили пояснил, что освобождённый город Угледар имел для украинских войск стратегическое значение благодаря своему географическому положению.

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#минобороны рф
#угледар
#город
#днр
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В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на Курскую АЭС
Песков: Киев играет с огнем, атакуя Курскую АЭС
04 октября 2024, 13:20

Фото: сайт Кремля

Украина играет с огнем, атакуя Курскую АЭС. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения», — сказал Песков.

Ранее губернатор Алексей Смирнов сообщил о попытке атаки Курской АЭС с помощью беспилотника. Причиной взрывов вблизи объекта стали обломки сбитого дрона. По его словам, в районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции.

Песков также рассказал, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме. Планируются встречи с лидерами стран СНГ, а также ряд других рабочих не публичных встреч.

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#магатэ
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Директор ЗАЭС Черничук назвал убийство сотрудника станции бесчеловечным терактом
04 октября 2024, 12:58

Фото: iStock/trikolor

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук назвал бесчеловечным терактом подрыв автомобиля и убийство сотрудника станции. Его словам приводятся в Telegram-канале ЗАЭС.
Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности станции сработало взрывное устройство, в результате чего мужчина скончался на месте. Управление ведомства по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства, совершённого общеопасным способом.

По данным пресс-службы ЗАЭС, убитым оказался экс-председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.

Черничук, в свою очередь, назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом и призвал наказать всех причастных к нему. Также он заявил, что нападение на сотрудника, обеспечивающего безопасность ядерного объекта, является запредельным шагом.

Семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

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