«Осторожно, новости»: жители некоторых районов столицы услышали сирену

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В некоторых столичных районах прозвучали сирены, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным журналистов, тревога сработала в районе Сокол, Печатники, Измайлово, Чертаново и в центре Москвы. Произошедшее пока официально не комментировали. Обычно такие сигналы используют для проверки или предупреждения об опасности.
В начале марта в российских регионах прозвучали громкоговорители и электросирены, в радио- и телеэфирах был сигнал «Внимание всем!». Кроме того, в феврале сирены проверялись в Псковской области. Регионы России каждый год проверяют работоспособность оповещающих систем. В последнее время это связано с угрозами налетов вражеских дронов или ракетной опасности.
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Никита Кротов