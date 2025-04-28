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«Осторожно, новости»: жители некоторых районов столицы услышали сирену

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В некоторых столичных районах прозвучали сирены, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным журналистов, тревога сработала в районе Сокол, Печатники, Измайлово, Чертаново и в центре Москвы. Произошедшее пока официально не комментировали. Обычно такие сигналы используют для проверки или предупреждения об опасности.
В начале марта в российских регионах прозвучали громкоговорители и электросирены, в радио- и телеэфирах был сигнал «Внимание всем!». Кроме того, в феврале сирены проверялись в Псковской области. Регионы России каждый год проверяют работоспособность оповещающих систем. В последнее время это связано с угрозами налетов вражеских дронов или ракетной опасности.

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На Украине призвали «воевать» с детьми из-за русского языка
Актер с Украины Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка
28 апреля 2025, 20:53

Фото: istockphoto/reflection_art

Бить детей прутом за использование русского языка призвал советский и украинский актер Богдан Бенюк. Его цитируют СМИ Украины.
«Берешь прут. И (бьешь. — Прим. ред.) прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык. <…> Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — сказал артист.

Обозреватели подчеркнули, что конституция Украины гарантирует свободное развитие и использование русского языка. В 2013-2014 гг. на Украине произошел госпереворот. В 2015 году в силу вступил закон о декоммунизации. В республике начали уничтожать все, что связано с русским миром: памятники и книги. Кроме того, на Украине периодически происходят конфликты на фоне прослушивания гражданами российской музыки.

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Алаудинов доложил последние новости из Белгородской области
Алаудинов: пункты Демидовка и Поповка зачищены от пытавшихся зайти боевиков ВСУ
28 апреля 2025, 20:39

Фото: istockphoto/dk_photos

Населенные пункты Поповка и Демидовка защищены от пытавшихся зайти в них боевиков ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
«На данный момент мы можем констатировать, что вся территория Российской Федерации (в Белгородской и Курской областях. — Прим. ред.) полностью находится под контролем. Противник, который заходил на эту территорию, он полностью выбит, уничтожен», — доложил офицер.

Генерал-лейтенант уточнил, что за последние пару дней «Ахматовцы» ликвидировали несколько вражеских групп, которые пытались зайти на Белгородчину. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник предпринимает попытки атаковать приграничные территории РФ.

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В Госдуме оценили участие бойцов КНДР в освобождении Курской области
Колесник: бойцы КНДР проявили себя героически в сражениях в Курской области
28 апреля 2025, 20:25

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Северокорейское руководство продолжит направлять своих бойцов для участия в спецоперации на стороне России в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Такое мнение «Газете.Ru» выразил член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник. По его словам, солдаты КНДР проявили себя с лучшей стороны в боях за курское приграничье, и у них есть, чему поучиться.
«Я думаю, что участие северокорейских военных было полезно для обеих сторон. Потому что армия, которая не воюет долгое время, теряет свой потенциал. Так что северокорейцы не только доблестно помогали нам, но и набрались опыта, военной выучки», — добавил парламентарий.
Колесник не исключил, что Северная Корея готова была участвовать в освобождении Курщины, чтобы отдать дань памяти. Депутат подчеркнул, что СССР поддерживал северокорейское правительство в войну между КНДР и Южной Кореей.

«Они молодцы, выполняют свои обязательства строго в соответствии с подписанными международными договорами. Помимо всего прочего, проявили себя, как приверженцы законов, чего сейчас в мире практически не наблюдается. Так что много кто мог бы поучиться у КНДР в этом плане», — резюмировал собеседник.
Бойцы КНДР приняли участие в освобождении Курской области от ВСУ. Противник был окончательно разгромлен в российском регионе 26 апреля.

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#госдума
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«Без перерыва били»: боец с сослуживцем несли истекавшего кровью врача 4 км под огнем ВСУ
Боец Сайпудинов с сослуживцем нес раненого врача 4 км под огнем ВСУ
28 апреля 2025, 20:09

Фото: istockphoto/zim286

Боец ВС РФ Хизри Сайпудинов, чей позывной Патриот, вместе с сослуживцем нес истекавшего кровью врача под огнем ВСУ четыре километра. Как пишет RT, потом военному пришлось бежать еще несколько километров за топливом для автомобиля. История произошла осенью 2023 года на Запорожском направлении, где группа Сайпудинова держала позиции после вражеского наката. Мужчина не ел два дня и, увидев в одном из окопов провизию, побежал туда под нескончаемыми обстрелами противника.
«Я услышал разрывы от миномётов, а потом крик: «Ребята, ребята, помогите!» Это был врач с позывным Тренер. Я сразу узнал его, потому что несколько раз приносил к нему раненых бойцов. Он многим жизнь спас. В этот раз сам был ранен. Когда подбежал к нему, увидел, что он сам себе оказывает помощь. Я всегда носил тряпичные носилки, они уже все в крови были. И с напарником Асхабом мы врача на них несли. По нам без перерыва били», — сказал Патриот.
По его словам, врач весил тогда примерно 90 килограммов, и приходилось двигаться с перерывами. По воспоминаниям Сайпудинова, у медика было сильное кровотечение из-за ранений в живот и бедро.

«У него заплетался язык, терял сознание. На точке эвакуации была брошенная красная нива, но в ней не было бензина. Я побежал в соседнее село — там были наши связисты. Взял у них пятилитровую канистру с бензином и побежал обратно. Успели довезти раненого врача до наших медиков», — добавил Сайпудинов.
Журналисты RT узнали от фонда «Свои всегда рядом», что Патриот сейчас лечится, его ранили в других боях, а спасенный им медик снова на передовой.

«Тренер через год примерно в этих же числах написал мне в соцсетях. Оказывается, он всё это время меня искал и помнил про тот случай. Он реально не один десяток жизней спас», — пояснил Сайпудинов.
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#сво
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Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова
Захарова: США воспользовались Украиной, как коровой из анекдота
28 апреля 2025, 19:13

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

США при администрации президента Джо Байдена «цинично использовали» Украину, после чего бросили ее. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала высказывание экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев больше не может рассчитывать на Вашингтон и должен полагаться исключительно на собственные силы. Захарова сравнила данную ситуацию с анекдотом про корову.

«Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: "А поцеловать?"» — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, эта ситуация будет хорошим уроком для всех государств, которые рассчитывают на поддержку Запада.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не представляет непосредственной угрозы для американцев, но может привести к глобальной эскалации. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

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