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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин продолжит помогать Киеву, даже если Вашингтон полностью прекратит поддержку Украины. Об этом информирует Tagesschau.
Писториус отметил, что победа России в конфликте с Украиной создаст угрозы для Североатлантического альянса. По мнению министра, все должны осознавать, что «речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о безопасности и мире в Европе».
Предоставление дальнейшей военной помощи Киеву закреплено в коалиционном соглашении правительства, заключил Писториус.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Предоставление дальнейшей военной помощи Киеву закреплено в коалиционном соглашении правительства, заключил Писториус.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова