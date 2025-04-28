Россия ответит на нарушение Киевом перемирия в дни празднования 80-летия победы

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В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы. Перемирие вступает в силу с нуля часов 8 мая и продлится до нуля часов 11 мая. В этот период все боевые действия будут остановлены. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Кремль. Новости».
Российская сторона призывает украинские власти последовать этому примеру и уважать объявленное перемирие. В случае нарушения режима прекращения огня украинской стороной, Вооружённые Силы Российской Федерации готовы дать адекватный и эффективный ответ на такие действия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», — следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова