Россия ответит на нарушение Киевом перемирия в дни празднования 80-летия победы

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы. Перемирие вступает в силу с нуля часов 8 мая и продлится до нуля часов 11 мая. В этот период все боевые действия будут остановлены. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «‎Кремль. Новости».