Путин: РФ получает из Якутии таких бойцов, которых, возможно, нет во всем мире

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин отметил выдающиеся качества бойцов из Якутии. Во время прямой линии он подчеркнул, что эти военнослужащие обладают навыками, которые сложно найти в других странах.



Глава государства рассказал о том, как активно развивается Якутия. Он отметил, что регион не только вносит вклад в экономику, но и готовит уникальных защитников. По словам президента, бойцы от туда отличаются высоким уровнем подготовки и смелостью на линии фронта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

