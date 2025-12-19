Путин: РФ получает из Якутии таких бойцов, которых, возможно, нет во всем мире
Президент России Владимир Путин отметил выдающиеся качества бойцов из Якутии. Во время прямой линии он подчеркнул, что эти военнослужащие обладают навыками, которые сложно найти в других странах.
Глава государства рассказал о том, как активно развивается Якутия. Он отметил, что регион не только вносит вклад в экономику, но и готовит уникальных защитников. По словам президента, бойцы от туда отличаются высоким уровнем подготовки и смелостью на линии фронта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
