19 декабря 2025, 13:19

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

В Вооруженных силах России насчитывается более 400 000 добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Количество россиян, которые хотят служить в беспилотной авиации, настолько велико, что Минобороны было вынуждено объявить конкурс», — сказал он.