Путин: конкурс на службу в беспилотной авиации объявлен из-за высокого интереса
В Вооруженных силах России насчитывается более 400 000 добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Количество россиян, которые хотят служить в беспилотной авиации, настолько велико, что Минобороны было вынуждено объявить конкурс», — сказал он.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.